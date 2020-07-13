Суд продлил арест экс-министра Кожары до 25 августа

13.07.2020 16:49

Укринформ

Шевченковский районный суд Киева продлил меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью залога в более 14 млн грн бывшему министру иностранных дел Украины Леониду Кожаре, подозреваемому в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого.

Об этом объявил следователь судья, сообщает корреспондент Укринформа.

«Следственный судья, рассмотрев ходатайство о продлении срока содержания под стражей Кожары, постановил: ходатайство — удовлетворить, продлить срок содержания под стражей подозреваемого Кожары до 25 августа 2020 года. Определить залог в размере 14 млн 83 тыс. 400 грн », — сказал судья.

В свою очередь Кожара во время заседания заявлял, что он не совершал преступления, которое ему инкриминируется.

«Погиб один из самых близких мне людей, мой друг. Я своего товарища всегда поддерживал, и у меня не могло существовать никаких мотивов по планированию и совершению такого преступления », — утверждает Кожара.

Как сообщалось, 11 июня Киевский апелляционный суд взял под стражу экс-главу МИД Кожару, подозреваемого в убийстве бизнесмена Старицкого, с альтернативой в виде залога в 14 083 400 гривень.

Перед этим, по данным СМИ, суд уменьшал Кожаре залог с 14 800 000 грн до 2,1 млн грн, и после его внесения Кожара вышел на свободу.

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Следствие считает, что бывший министр иностранных дел убил Старицкого, а затем инсценировал его самоубийство.

В то же время адвокаты Кожары заявили, что его жена Марина Козерод призналась в убийстве бизнесмена Сергея Старицкого. Об этом якобы говорится в ее заявлении, которое она подала 25 марта.

21 февраля в доме министра иностранных дел Украины в 2012-2014 годах Леонида Кожары в с.Чайки произошло убийство бывшего руководителя телеканала "Интер", гендиректора телекомпании "Тонис" и одного из владельцев рекламного холдинга Atlantic group Сергея Старицкого.

Сначала полиция расследовала факт самоубийства, однако впоследствии смерть бизнесмена квалифицировали как умышленное убийство.

По информации прокуратуры Киевской области, 21 февраля подозреваемый, его жена и Старицкий употребляли алкогольные напитки. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

Подозреваемый взял пистолет и нанес потерпевшему удар в затылок, после чего выстрелил ему в голову, от чего Старицкий скончался на месте.

Экс-министру 25 марта сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от семи до 15 лет.

Впоследствии следователи полиции Киевщины сообщили о подозрении в даче заведомо ложных показаний Марине Козерод — жене Кожары.

Фото: Цензор.нет

По материалам: ukrinform.ru