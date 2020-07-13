ВР назначила именные стипендии для молодых ученых – докторов наук
ВР назначила именные стипендии для молодых ученых – докторов наук
13.07.2020 17:31
Укринформ
Верховна Рада призначила іменні стипендії для молодих учених – докторів наук.
Верховная Рада назначила именные стипендии для молодых ученых – докторов наук.
За принятие постановления №3815 проголосовали 346 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.
Постановлением определяются кандидатуры ученых на назначение в 2020 году 30 именных стипендий Верховной Рады для молодых ученых – докторов наук с целью выполнения научных (научно-технических) работ.
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Аппарату ВР дано поручение по выплате этих стипендий.
По материалам: ukrinform.ru