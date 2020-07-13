ВР назначила именные стипендии для молодых ученых – докторов наук

13.07.2020 17:31

Укринформ

Верховна Рада призначила іменні стипендії для молодих учених – докторів наук.

Верховная Рада назначила именные стипендии для молодых ученых – докторов наук.

За принятие постановления №3815 проголосовали 346 народных депутатов, сообщает корреспондент Укринформа.

Постановлением определяются кандидатуры ученых на назначение в 2020 году 30 именных стипендий Верховной Рады для молодых ученых – докторов наук с целью выполнения научных (научно-технических) работ.

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Аппарату ВР дано поручение по выплате этих стипендий.

По материалам: ukrinform.ru