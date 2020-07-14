МКИП объяснило, кто и как составляет “черный список” артистов

14.07.2020 14:35

Укринформ

Министерство культуры и информационной политики не влияет на формирование перечня лиц, которые создают угрозу национальной безопасности.

Об этом сообщили в пресс-службе МКІП в ответ на запрос Укринформа относительно реакции министерства на приезд в Украину с концертами русской певицы, которая выступала в оккупированном Крыму.

«Согласно статье 15 Закона Украины "О кинематографии", Министерство культуры и информационной политики осуществляет действия по внесению изменений в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, исключительно на основании обращений Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности Украины, Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания", — напомнили в пресс-службе.

В то же время добавили, что процедура осуществляется автоматически, ведь согласно действующему законодательству, МКИП не наделено полномочиями включать или не включать в списки.

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«Министерство осуществляет обнародование перечня и обновление. Сведения в списке своевременно и оперативно обновляются, с ними можно ознакомиться на официальном сайте Министерства культуры и информационной политики Украины в рубрике «ООС" подрубрике «Информация", — отметили в МКИП.

Как сообщал Укринформ, в Украине запланированы концерты российской певицы Юлии Зиверт, выступавшей в оккупированном Крыму. В Одессе она должна выступать 24 июля, в Киеве — 4 августа. По информации СМИ, певица выступала в обоих этих городах в прошлом году.

По материалам: ukrinform.ru