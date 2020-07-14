"Прямой" подал в суд на Нацсовет из-за внеплановой проверки

14.07.2020 16:30

Укринформ

Телеканал "Прямой" подал в Окружной админсуд Киева исковое заявление к Нацсовету по вопросам телевидения и радиовещания из-за решения о внеплановой проверке.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

"В Окружной административный суд города Киева поступило заявление ООО "Телеканал "Прямой" к Национальному совету Украины по вопросам телевидения и радиовещания. Среди требований иска — признать противоправным и отменить решение Нацсовета от 9 января 2020 года, которым была назначена внеплановая выездная проверка телеканала "Прямой", — говорится в сообщении.

Суд решает вопрос об открытии производства в админделе по этому иску.

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Как сообщалось, 9 января Нацсовет назначил внеплановую проверку "Прямого" канала по жалобе гражданки Касьяненко на ведущего Сергея Пояркова, который якобы оскорблял в программе "Поярков News" Президента Владимира Зеленского.

По материалам: ukrinform.ru