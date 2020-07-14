«Украину мочит Вова»: Дмитрий Гордон порвал сеть песней о «мудозвоне» Соловьеве (Видео)
Украинский журналист Дмитрий Гордон написал песню-посвящение для российского глашатая Кремля одиозного телеведущего Владимира Соловьева.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.
Песня называется «Итальянский партизан» и опубликована на YouTube-канале Гордона.
Музыку для своего произведения автор слов взял из песни Игоря Николаева «На недельку до второго…».
«Вновь с экрана голубого слышен голос Соловьева. Говорит, во всем виновны то Зеленский, то Гордон. От накала от такого у него на полшестого и зовут его в России «наш вечерний мудозвон», – поет Дмитрий Гордон.
Смотри видео здесь.
Отметим, песня вызвала необыкновенный резонанс в Сети.
За сутки ролик посмотрели более 700 тысяч человек, под видео появилось более 6 тысяч комментариев.
Вот только некоторые из них:
Ранее сообщалось о том, что Гордон назвал единственный сценарий возвращения Донбасса и Крыма Украине.