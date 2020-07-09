Гордон назвал единственный сценарий возвращения Донбасса и Крыма Украине
По мнению известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, есть только один единственный сценарий, по которому оккупированные Крым и Донбасс могут быть возвращены Украине при жизни президента РФ Владимира Путина.
Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.
Об этом журналист заявил в эфире тлеканала «Украина 24»
«Нужно понять одну вещь — пока Путин жив, нет силы, способной заставить его вернуть Крым и Донбасс», — заявил Гордон.
Тем не менее, как считает журналист, один сценарий по деоккупации украинских территорий все же имеется. Связан он с возможным экономическим крахом РФ и последующими массовыми протестами.
«Если только после коронавируса в России начнутся волнения, потому что экономика просядет на фоне резкого падения цен на нефть, и люди выйдут на улицы», — отметил Гордон.
По его мнению, пока отношения между российской властью и народом строятся по так называемому «колбасному» соглашению, согласно которому народ не лезет в политику, пока власть поддерживает его экономически.
«Вот если это «колбасное» соглашение будет нарушено, тогда могут быть разные события. Но они не зависят от нас», — констатировал журналист.
Ранее сообщалось о том, что заявление Гордона о «победобесии» России вызвало резкую ответную реакцию в Москве.