Гордон назвал единственный сценарий возвращения Донбасса и Крыма Украине

По мнению известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, есть только один единственный сценарий, по которому оккупированные Крым и Донбасс могут быть возвращены Украине при жизни президента РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на dialog.ua.

Об этом журналист заявил в эфире тлеканала «Украина 24»

«Нужно понять одну вещь — пока Путин жив, нет силы, способной заставить его вернуть Крым и Донбасс», — заявил Гордон.

Тем не менее, как считает журналист, один сценарий по деоккупации украинских территорий все же имеется. Связан он с возможным экономическим крахом РФ и последующими массовыми протестами.

«Если только после коронавируса в России начнутся волнения, потому что экономика просядет на фоне резкого падения цен на нефть, и люди выйдут на улицы», — отметил Гордон.

По его мнению, пока отношения между российской властью и народом строятся по так называемому «колбасному» соглашению, согласно которому народ не лезет в политику, пока власть поддерживает его экономически.

«Вот если это «колбасное» соглашение будет нарушено, тогда могут быть разные события. Но они не зависят от нас», — констатировал журналист.

Ранее сообщалось о том, что заявление Гордона о «победобесии» России вызвало резкую ответную реакцию в Москве.