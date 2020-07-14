В парламенте заблокировали подписание законопроекта о легализации игорного бизнеса

Общество
Христина Качоровська0
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Сразу два проекта постановления об отмене результатов голосования за проект закона о легализации игорного бизнеса было зарегистрировано в Раде.

Игровые автоматы
Игровые автоматы. Фото — sq.com.ua

Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.

Авторами первого постановления стали 6 нардепов, авторами второго постановления — 12 народных избранников. Тексты постановлений пока не обнародованы. Но всё равно, теперь подписать принятый утром проект закона о легализации игорного бизнеса не смогут ни спикер, ни президент.

Сперва нардепы будут рассматривать поданные проекты постановлений и решить, поддерживать их или нет.

Напомним, ранее мы писали, что ВР легализировала игорный бизнес.


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