В парламенте заблокировали подписание законопроекта о легализации игорного бизнеса
Сразу два проекта постановления об отмене результатов голосования за проект закона о легализации игорного бизнеса было зарегистрировано в Раде.
Об этом сообщает «НБН» ссылаясь на «Сегодня«.
Авторами первого постановления стали 6 нардепов, авторами второго постановления — 12 народных избранников. Тексты постановлений пока не обнародованы. Но всё равно, теперь подписать принятый утром проект закона о легализации игорного бизнеса не смогут ни спикер, ни президент.
Сперва нардепы будут рассматривать поданные проекты постановлений и решить, поддерживать их или нет.
Напомним, ранее мы писали, что ВР легализировала игорный бизнес.
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