Тернопольская область отказалась легализировать игорный бизнес

Экономика
Христина Качоровська0
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Областной совет Тернополя проголосовал за запрет игорного бизнеса на своей территории.

Игорный бизнес
Игорный бизнес. Фото — glavcom.ua

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

Инициаторами такого решения стали местные депутаты из партии «Батькивщина»:

«11 августа прошла внеочередная сессия областного совета. Мы обсудили много различных вопросов. Также наша фракция предложила вынести на обсуждение вопрос о запрете игорного бизнеса в Тернопольской области. Свой голос «за» отдали 34 депутата, а значит решение принято».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский подписал проект закона о легализации игорного бизнеса.


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