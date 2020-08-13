Тернопольская область отказалась легализировать игорный бизнес

Областной совет Тернополя проголосовал за запрет игорного бизнеса на своей территории.

Об этом передает «НБН» ссылаясь на «Прямой«.

Инициаторами такого решения стали местные депутаты из партии «Батькивщина»:

«11 августа прошла внеочередная сессия областного совета. Мы обсудили много различных вопросов. Также наша фракция предложила вынести на обсуждение вопрос о запрете игорного бизнеса в Тернопольской области. Свой голос «за» отдали 34 депутата, а значит решение принято».

Напомним, ранее мы писали, что Зеленский подписал проект закона о легализации игорного бизнеса.