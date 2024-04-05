В эфире программы Ранок.LIVE глава Комитета ВРУ по вопросам финансов заявил, что полностью запретить казино в нашей стране нельзя, так как такой шаг властей может привести к росту коррупции, информирует «НБН».

По словам народного депутата, вклады игорного бизнеса в государственный бюджет возросли. В 2022 году владельцы казино заплатили налогов на сумму 740 миллионов гривен, в следующем году – до более чем 10 миллиардов гривен.

Как уточнил Гетманцев, вклад игорного бизнеса в бюджет Украины только в прошлом месяце составил 2 миллиарда гривен. Чиновник подчеркнул, что такая сумма налогов говорит об активном процессе детенизации казино в нашей стране. Кроме того, деньги от этих налогов идут на Вооруженные силы.

Напомним, что глава государства Владимир Зеленский в конце марта отреагировал на петицию об ограничении работы онлайн-казино в Украине. Президент сообщил, что он поручил секретарю РНБО, главам СБУ, Минцифры и Госспецсвязи предложить решение этого вопроса.

Ранее в ВРУ высказались о связи Telegram с российскими спецслужбами и назвали условие для блокировки мессенджера в стране.