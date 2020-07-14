В Украине объявлено штормовое предупреждение: какие области попадут в зону повышенной опасности

Укргидрометцентр предупредил о резком ухудшении погоды с 14 июля 2020 года, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

По прогнозу синоптиков дожди с грозами, градом и сильным ветром ожидаются в Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

«В течение 14 июля на Левобережье грозы, в отдельных районах град и шквалы 17-22 м/с. 14 июля в Сумской, Черниговской, Полтавской и Харьковской областях значительные дожди, в южных и центральных областях порывы ветра 15-20 м/с», – сказано в сообщении.

Спасатели предупреждают о I уровне опасности.

Что касается температуры воздуха, то она будет прохладной. Ночами столбики термометров местами будут опускаться до 9 – 14 градусов тепла, днем будет немного теплее от 17 до 22 градусов с плюсом.

Ранее сообщалось о погоде на 14 июля 2020 года.