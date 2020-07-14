Прогноз погоды на 14 июля 2020 года: в Украине прохладно, в северных и восточных регионах пройдут дожди

Важное Общество
Ник Петров0
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По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 14 июля погода в Украине будет прохладной, на севере и востоке пройдут дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

Прогноз погоды на 14 июля 2020.
В Украине сохранится прохладная погода, в северных и восточных регионах дожди. Фото: 24tv.ua.

14 июля в Украине ожидается прохладная погода, местами пройдут дожди. Вероятнее всего, их следует ожидать на Черниговщине, в Сумской, Полтавской областях – там могут быть даже грозовые ливни. Не обойдут осадки также Харьковскую, Луганскую, Донецкую и Запорожскую области.

На остальной территории, по словам синоптика, тоже возможны локальные осадки, .

«Свежий, даже прохладный, воздух 14 июля будет охватывать большинство территории Украины. В течение дня температура воздуха будет колебаться в пределах +18 … +23 градусов», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Теплее всего, традиционно, будет в южных регионах, а именно – в Николаевской, Херсонской областях и в Крыму. Там воздух прогреется до +25 … +27 градусов.

Холоднее всего будет в Киевской, Черниговской и Сумской областях. Там температура не поднимется выше +18 … +20 градусов.

Ветер будет северо-западным, 7 – 12 метров в секунду.

В Киеве 14 июля также ожидается свежая погода, осадки маловероятны. Температура воздуха днем будет на уровне комфортных +18…+20 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 10 июля 2020 года.


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