Для учителей создали образовательный сериал об интерактивном обучении

15.07.2020 13:12

Укринформ

Министерство цифровой трансформации Украины совместно с АСБИС-Украина, Лико-школой и Майкрософт Украина представили образовательный сериал для учителей «Интерактивное обучение: инструменты и технологии для интересных уроков».

Об этом на презентации рассказала заместитель министра цифровой трансформации по вопросам евроинтеграции Валерия Ионан, сообщает корреспондент Укринформа.

"Почти 45% школьников проводят ежедневно онлайн до трех часов, еще 50% тратят на это более четырех часов. Хорошо это или плохо можно долго дискутировать, но есть мнение, которое я поддерживаю: гаджеты не враги обучения, это инструменты, обеспечивающие креатив в образовании. Но новые возможности бросают системе образования новые вызовы — бороться за внимание учеников становится все труднее. Мы предлагаем образованию и технологиям объединиться. Мы подготовили учебный сериал «Интерактивное обучение: инструменты и технологии для интересных уроков», — сказала Ионан.

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Смотровой образовательный сериал об инновациях в обучении доступен на сайте osvita.diia.gov.ua.

Учителя научатся как организовать учебный процесс вне рамок обычного школьного класса, применять онлайн инструменты и современные гаджеты и технологии, такие как видеоконференц-связь, интерактивные панели и современное программное обеспечение, научатся применять интерактивный формат уроков, создавать онлайн классы и руководить ими, автоматизировать рассылку и проверку домашних заданий, работать с учениками дистанционно и т. п.

Сериал был создан в сотрудничестве с дистрибьютором IT-продуктов, компонентов и решений АСБИС-Украин, частной школой Лико-школа и компанией Microsoft. Цель сотрудничества — сделать современные технологии более доступными и понятными для широкого круга людей.

По материалам: ukrinform.ru