Фигуранты расследования о российских телеграмм-каналах атакуют его автора – СМИ

15.07.2020 18:31

Укринформ

Фигуранты резонансного расследования о влиянии телеграмм-каналов на решение депутатов партии “Слуга народа” атакуют его автора – журналистку Любовь Величко.

Об этом сообщает интернет-издание Texty.org.ua, которое вместе с другими двумя медиаплатформами опубликовало 13 июля это журналистское расследование.

В частности, автор исследования проанализировала более 10 тысяч сообщений в пяти самых любимых телеграмм-каналах депутатов из фракции "Слуга народа": "Легитимный", "Резидент", "Темный рыцарь", "Макс Бужанский" и "Dubinsky.pro".

Контент-анализ этих сообщений показал, что признаки администрирования из Российской Федерации есть в двух исследуемых телеграмм-каналах: "Резидент" и "Легитимный". Они, в частности, пишут о президенте РФ Владимире Путине и о Кремле только в нейтральном или позитивном ключе, называют российско-украинскую войну "гражданской войной", а террористические организации "ЛДНР" — "непризнанными республиками".

На следующий день после публикации каждый из этих телеграмм-каналов посвятил по четыре новости, в которых они с помощью вымышленных фейков пытаются убедить читателей в том, что не администрируются из РФ.

Информационно поддержать "Резидент" и "Легитимный" с помощью вброса фейков решили другие ТГ-каналы, о которых ни словом не упоминается в расследовании: "ЗеРада", "Klymenko Time", "Женщина с косой", "Картель", "Наглый" Наблюдатель", "Тень на плетень".

По мнению Величко, эти телеграмм-каналы включились в информационное противостояние потому, что, очевидно, также администрируются из РФ.

"После публикации расследования на мою фейсбук страницу была осуществлена ​​атака от реальных и фейковых пользователей. Эти комментаторы в течение суток обливали меня нецензурной бранью и угрожали меня найти и наказать за такие расследования. Параллельно в личные сообщения я получала угрозы и проклятия, которые были направлены на то, чтобы я больше не писала на темы, связанные с глубинной войной РФ против Украины", — сообщила Величко.

Читайте также: В ЧЕСНО назвали крупнейшего донора “Партии Шария”

Отмечается, что жена пророссийского блогера Анатолия Шария Ольга Шарий также приняла участие в травле. Она опубликовала видео на своем ютуб-канале, обзывая автора расследования нецензурными словами.

"Я понимаю, что моя работа очень невыгодна российским спецслужбам. И я понимаю, что они пристально следят за мной в разрезе моей работы над подобными темами. И поэтому давят на меня, обливая ложью и фейками. Но я буду работать и дальше, потому что я люблю Украину", — заявила Величко.

По материалам: ukrinform.ru