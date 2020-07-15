Как заранее узнать свой страховой стаж: в Пенсионном фонде дали рекомендации

Сегодня любой гражданин Украины может легко и быстро узнать всю информацию о своем текущем страховом стаже и о том, сколько еще осталось отработать до необходимого для выхода на пенсию.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Такую возможность в режиме онлайн дает Пенсионный фонд Украины. Для получения информации необходимо зайти на сайт ПФУ и пройти несложную регистрацию. Затем в специальном разделе в «Личном кабинете» найти необходимую информацию.

На сайте сервиса ПФУ можно увидеть всю информацию о количестве лет страхового стажа с разных мест работы.

«У нас отчеты начали подаваться с 01.06.1998. Возможно, человек свой стаж увидит с 1998 года», — пояснили в ПФУ.

Как пояснили в Пенсионном фонде, страховой стаж влияет на оплату больничных листов, выплаты по безработице и, конечно же, на размер пенсии.

Следует напомнить, что в режиме онлайн ПФУ с 1 июля уже начисляет автоматически начисляет украинцам пенсии по возрасту.

Ранее сообщалось о новой индексации пенсий в Украине.