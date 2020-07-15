Киберполиция разоблачила мошенников, которые обманули около 500 человек через онлайн-магазины

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15.07.2020 18:25

Укринформ

Работники киберполиции установили онлайн-мошенников, которые обманули около 500 граждан на более 4 млн грн.

Об этом сообщает Департамент киберполиции Национальной полиции Украины.

«Сотрудники киберполиции совместно со следственными подразделениями Нацполиции, под процессуальным руководством органов прокуратуры, разоблачили 49 человек, причастных к мошенничеству. Разоблачение состоялось в ходе оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление незаконных call-центров и онлайн-мошенников », — говорится в сообщении.

Отмечается, что почти во всех регионах Украины киберполиция установила лиц, которые в социальных сетях и на сайтах объявлений размещали информацию по продаже несуществующих товаров и услуг. В частности, злоумышленники «продавали» одежду, обувь, бытовую технику, мебель, животных и тому подобное.

Также правоохранители обнаружили фиктивные предложения по аренде жилья и услуг по переработке древесины.

«Аналогичные преступления разоблачили в Киевской, Одесской, Днепропетровской, Харьковской и Черкасской областях. Там правонарушители для своих махинаций создавали собственные вебсайты и требовали полную предоплату за товары и услуги. После получения денег мошенники исчезали », — уточняется в сообщении.

Также в Одесской, Запорожской и Днепропетровской областях полицейские разоблачили незаконную деятельность call-центров.

По информации киберполиции, правонарушители звонили потерпевшим, представлялись работниками службы безопасности банков и выманивали информацию о реквизитах банковских карточек. А на Ивано-Франковщине мужчина выдавал себя за полицейского и требовал деньги у людей за непривлечение к ответственности их родственников, которые якобы совершили преступление, отмечается в сообщении.

Кроме этого, как уточняется, в Закарпатской и Харьковской областях киберполицейские разоблачили лиц, которые нелегально оформляли онлайн-кредиты на граждан.

«В Киеве, на Волыни и Винницкой области киберполиция пресекла деятельность незаконных организаций, которые под видом инвестирования в прибыльные проекты присвоили деньги вкладчиков», — отметили в ведомстве.

Предварительно установлено, что от действий злоумышленников пострадали около 500 человек, сумма нанесенного ущерба превышает 4 миллиона гривень. Отмечается, что часть убытков уже возмещена.

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Таким образом, в целом правоохранители провели 107 обысков. При их проведении изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, банковские карты, черновые записи и другие вещественные доказательства.

«Установлены 49 человек, причастных к указанным онлайн-мошенничествам. Из этого количества 30 фигурантам уже объявлено о подозрении. Десять злоумышленников задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины », — говорится в сообщении.

Фото: cyberpolice.gov.ua

По материалам: ukrinform.ru