Полиция освободила бизнесмена, похищенного в столице две недели назад

15.07.2020 22:57

Укринформ

Полиция освободила бизнесмена, которого похитили в Киеве 1 июля.

Об этом в своем Twitter сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Бизнесмена Сергея Ткаченко, которого похитили еще 1 июля, две недели держали в наручниках в подвале, били и издевались, требуя деньги.

В результате четких и слаженных действий полиции только что, был освобожден предприниматель С. Ткаченко, которого похитили в Киеве 1 июля.

Две недели его держали в наручниках в подвале. Трех злоумышленников задержали.

Предприниматель возвращается к своей семье.

Спасибо полицейским за службу! pic.twitter.com/7kis5TTy82

— Arsen Avakov (@AvakovArsen) July 15, 2020

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Сейчас с мужчиной работают медики, а его жизни ничего не угрожает, сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

По его словам, полиция задержала трех злоумышленников, которые организовали пытки для предпринимателя. Их ждет длительный срок заключения за похищение и издевательства с человека.

Напомним: неизвестные похитили бизнесмена 1 июля из салона красоты. Двое мужчин вошли в помещение, застегнули наручники и вывезли Ткаченко на сером автомобиле.

По материалам: ukrinform.ru