Украинцам уже не нужен будет бумажный индивидуальный налоговый номер

По сообщению вице-премьера и министра цифровой трансформации Михаила Федорова в Украине должны отменить ИНН в бумажной форме.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на vesti-ua.net.

Его в скором времени заменят на электронную форму, а версия появится в приложении «Дія» в виде отдельного документа.

По словам министра госорганы смогут получить ИНН через QR или пуш-сообщение.

«Вчера Верховная Рада приняла изменения в Налоговый кодекс, тем самым проложив путь к легализации электронного ИНН (налоговый номер, который мы все таскаем за собой на бумажке). Он скоро будет в «Дії», отдельным электронным документом, который легко шерится через QR и пуш сообщения любому госоргану», – написал Федоров в Telegram.

От себя министр добавил, что не дождется момента, когда сможет сжечь «жизнью-потрепанный кусок бумаги».

Ранее сообщалось о новой индексации пенсий.