Убийство Гандзюк: подозреваемым ограничили срок ознакомления с делом

15.07.2020 12:48

Укринформ

Суд ограничил срок ознакомления с материалами дела для подозреваемых в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк и их защитников до 24 августа.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

«В связи с затягиванием подозреваемыми и их защитниками при ознакомлении с материалами уголовного производства судом удовлетворено ходатайство прокурора и установлен предельный срок такого ознакомления до 24 июля 2020 года», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого прокурор Офиса генпрокурора направит в суд обвинительный акт.

В ведомстве также напомнили, что Печерский райсуд продлил срок содержания под стражей подозреваемого в заказе и организации нападения на Гандзюк председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера до 11 сентября 2020 года.

Срок содержания под стражей другого подозреваемого в организации нападения на Гандзюк, Алексея Левина, был продлен до 24 августа.

Как сообщалось, херсонскую активистку Екатерину Гандзюк 31 июля 2018 облили серной кислотой у подъезда ее дома в Херсоне. Ожогами было поражено 40% тела женщины. Она перенесла несколько операций, но 4 ноября того же года умерла.

По подозрению в причастности к ее убийству были задержаны пять человек, а 12 ноября 2018 года стало известно об аресте Игоря Павловского — бывшего помощника народного депутата Николая Паламарчука.

11 февраля 2019 года Генпрокуратура объявила председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру подозрение в организации убийства Гандзюк. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью выхода под залог в размере 2 млн 497 тыс. 300 гривень, которые и были внесены.

6 июня 2019 года пятеро непосредственных исполнителей нападения были осуждены на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В январе 2020 года на территории Болгарии задержали за организацию нападения на Гандзюк Алексея Левина, помощника-консультанта депутата Херсонского облсовета.

Читайте также: Убийство Гандзюк: Мангер останется под стражей до 11 сентября

16 марта Левина экстрадировали из Болгарии в Украину. По мнению следователей, Левин является ключевой фигурой, которая связывает исполнителей ( "группу Торбина") и заказчиков нападения на Гандзюк. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк.

27 апреля Офис генпрокурора и СБУ объявили о завершении следствия по делу об организации нападения на Гандзюк.

В то же время активисты заявили, что считают преждевременной передачу дела Гандзюк в суд. По их словам, правоохранители не завершили проведения всех следственных действий.

11 июня Мангеру вручили постановление о возобновлении предварительного расследования, а также ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

19 июня Печерский райсуд Киева арестовал Мангера до 28 июля без права внесения залога, а позже продлил ему меру пресечения до 11 сентября.

По материалам: ukrinform.ru