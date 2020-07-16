Будем смотреть по ситуации — Зеленский против введения долгосрочного карантина

Согласно распоряжению Кабмина, карантин в Украине действует до 31 июля. Но так как эпидемиологическая ситуация в стране не улучшается, нет сомнений, что карантин будет снова продлен. Глава государства также считает, что карантин продлевать нужно… Но не больше, чем на один месяц.

Об этом пишет «НБН» ссылаясь на сайт президента.

Таким мнением Владимир Зеленский поделился во время традиционного селекторного совещания в ОП:

«Не стоит так торопиться продлевать карантин на долгий срок. Давайте действовать по ситуации. Люди уже устали от карантина… Нужно четко понимать, как мы хотим продлевать карантин, чтобы и люди были в безопасности, но, вместе с этим, работал бизнес и не было пауз для экономики. Поэтому продлеваем на месяц, а там посмотрим».

На это глава Минздрава Максим Степанов ответил, что уже разработано постановление по поводу карантина. Чиновник рассказал президенту, что Украину разделят на 4 зоны: красную, оранжевую, желтую и зеленую. Для каждой зоны будут свои ограничения. Их можно будет вводить не во всей области, а в отдельных населенных пунктах, в зависимости от эпидемиологической ситуации.

Напомним, ранее мы писали, что в Киеве карантин могут продлевать до конца 2021 года.