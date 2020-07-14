Карантин в Киеве может быть продлен до конца 2021 года

Руководитель Госпродпотребслужбы Олег Рубан заявил, что в Киеве сохраняется очень высокий показатель заболеваемости на коронавирус, поэтому даже заикаться об отмене ограничений сейчас нельзя.

Об этом Рубан рассказал в комментарии «Сегодня«, передает «НБН«.

По его словам, если в украинской столице будет сохраняться нынешний показатель заболеваемости, то адаптивный карантин здесь может действовать до конца 2021 года:

«На сегодняшний день в столице стабильно высокий показатель заражения. Ни о каком послаблении не может быть и речи. Насколько ещё придется продлить карантин мы определим после 31 июля. Всё будет зависеть от показателей заболеваемости».

Рубан констатировал, что цифры, которые существуют на сегодняшний день, оптимизма не прибавляют:

«С такими показателями у нас адаптивный карантин будет ещё полтора года».

Напомним, ранее мы писали, что на Закарпатье могут усилить карантин.