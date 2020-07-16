Госстат посчитал количество смертей от гриппа и пневмонии в Украине

16.07.2020 18:03

Укринформ

Смертность от гриппа и пневмонии в Украине за 4 месяца года оказалась ниже прошлогодних показателей. В течение января-апреля 2020 года от этих болезней в Украине умерли 2358 человек, что на 104 человека (4,33%) меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Это вытекает из данных Госкомстата, предоставленных на запрос Укринформа.

Так, за январь-апрель 2020 года в Украине умерли 195 287 человек, что на 11 856 человек (5,8%) меньше, чем за этот же период в 2019 году — 207 143 человека.

Что касается гриппа и пневмонии, то за первые 4 месяца года от этих болезней в Украине умерли 2358 человек, тогда как в прошлом году — 2462.

В то же время, в месячном разрезе статистика несколько отличается.

В 2019 году пик смертей от гриппа и пневмонии пришелся на январь, когда от этих болезней умерли 908 человек. Однако, уже в феврале число смертей от гриппа и пневмонии снизилось до 517 человек, в марте — до 535 человек, в апреле — до 502 человек.

В 2020 году в январе от гриппа и пневмонии умер 621 человек, что на 287 человек (38,7%) меньше, чем в 2019 году. Но в феврале от этих болезней умерли 705 человек, в марте — 648 человек, что соответственно на 58 человек (136,3%) и на 113 человек (121,1%) больше, чем в 2019 году.

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Однако, уже в апреле 2020 года количество смертей от гриппа и пневмонии вновь резко пошло вниз, составив 384 человека, что на 118 человек (34,6%) меньше, чем в 2019 году.

В то же время, как следует из статистических таблиц, Государственная служба статистики не рассматривает смерти от гриппа и пневмонии во взаимосвязи с COVID-19.

Так, с марта 2020 года для смертей от коронавирусной инфекции ведется отдельный учет.

В частности, в марте 2020 года от COVID-19 (вирус идентифицирован) умерли 9 человек, от COVID-19 (вирус не идентифицирован) — 0 человек.

В апреле 2020 года от COVID-19 (вирус идентифицирован) умерли 242 человека, от COVID-19 (вирус не идентифицирован) — 10 человек.

Аналогичную статистику за май 2020 года в Госстате обещают обнародовать после 22 июля.

В связи с эпидемией коронавирусной инфекции в Украине и в мире Кабинет министров с 12 марта 2020 года ввел карантин на территории всей страны.

По материалам: ukrinform.ru