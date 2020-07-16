В этом году раскрыли три четверти преступлений, совершенных с огнестрельным оружием — Аваков

16.07.2020 15:52

Укринформ

В Украине с начала года задокументировано 193 преступления, совершенных с применением огнестрельного оружия.

Об этом на координационном совещании заявил министр внутренних дел Арсен Аваков,

Об этом на координационном совещании заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает корреспондент Укринформа.

"С начала года с применением огнестрельного оружия совершено 193 преступления, и три четверти из них уже раскрыто", — сказал министр.

По словам Авакова, эффективным средством борьбы с незаконным оборотом оружия является перекрытие каналов его поступления, прежде всего, это касается зоны проведения ООС.

"В течение первого полугодия задокументировано 79 изъятий оружия, боеприпасов и взрывчатки у действующих военнослужащих и бывших участников ООС/АТО", — заявил министр.

Аваков добавил, что количество ложных сообщений о заминировании в Украине по сравнению с прошлым годом уменьшилось вдвое.

"Благодаря принятым профилактическим мерам и изменению порядка реагирования на такие сообщения, количество соответствующих преступлений по сравнению с прошлым годом уменьшилась в два раза — с 775 до 379. При этом раскрыто каждое четвертое преступление", — уточнил Аваков.

Он напомнил, что 15 июля правительство поддержало законопроект об усилении ответственности за ложные сообщения о заминировании.

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Среди прочего Аваков уточнил, что, по официальным данным, в течение 2013-2016 годов было похищено и утрачено более 78 тыс. единиц различного оружия, практически все оно находится в незаконном обороте.

По его словам, в первом полугодии этого года задокументировано 3400 уголовных правонарушений, связанных с незаконным обращением с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами.

Более 2 тыс. человек сообщено о подозрении, а из незаконного оборота изъято 616 единиц нарезного и огнестрельного оружия.

По материалам: ukrinform.ru