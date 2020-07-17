Дела Майдана: ГБР сообщило подозрение еще одному полицейскому

17.07.2020 18:49

Укринформ

Следователи ГБР сообщили о подозрении следователю Нацполиции в рамках расследования дел Майдана.

Об этом информирует пресс-служба ГБР.

«Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, по согласованию с Офисом Генерального прокурора, 17 июля 2020 года сообщили о подозрении старшему следователю СУ ГУ Нацполиции в Киевской области, который на момент совершения преступления занимал должность следователя Святошинского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве», — говорится в сообщении.

По данным досудебного расследования, 18 февраля 2014 года подозреваемый работник правоохранительных органов, при отсутствии каких-либо доказательств совершения массовых беспорядков, совершил служебный подлог и незаконно задержал участника акций протеста за совершение якобы им массовых беспорядков в центральной части Киева.

Таким образом, как информируют в ГБР, следователь Нацполиции подозревается в совершении ряда преступлений, а именно: незаконном препятствовании организации и проведению собрания, совершенном должностным лицом (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины); составлении, выдачи должностным лицом заведомо ложных официальных документов, внесении в официальные документы заведомо ложных сведений (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины).

Читайте также: В ОАСК заявили, что их обыскивают по "делам Майдана"

Также этот полицейский подозревается в превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжелые последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины); заведомо незаконном задержании, совершенном в других личных интересах и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).

В настоящее время решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранении от должности.

По материалам: ukrinform.ru