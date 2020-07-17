"Дело Шеремета": Антоненко продлили арест на два месяца

17.07.2020 07:55

Укринформ

Печерский районный суд Киева оставил под стражей Андрея Антоненко, подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.

В ночь на 17 июля арест продлили еще на два месяца, пишет «Радио Свобода».

Перед этим продлили арест еще одной подозреваемой – волонтеру и врачу Юлии Кузьменко. Согласно решению суда, она останется в следственном изоляторе до 13 сентября.

Как сообщалось, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании и объявления подозрений фигурантам дела по убийству Шеремета.

Читайте также: Дело Шеремета: Дугарь смягчили меру пресечения

Следствие подозревает врача и волонтера Юлию Кузьменко, медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь и ветерана АТО Андрея Антоненко.

25 мая Печерский суд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров и изменил меру пресечения Яне Дугарь с домашнего ареста на освобождение под залог в размере 168 тыс. гривень. Необходимую сумму собрали менее чем за сутки.

Кузьменко и Антоненко сейчас находятся в СИЗО.

По материалам: ukrinform.ru