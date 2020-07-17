Депутаты проголосовали за сокращение районов в Украине: теперь их будет 129

Главное Общество
Христина Качоровська0
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В пятницу, 17 июля, народные избранники проголосовали за сокращение районов в Украине. Теперь, вместо 490 районов будет лишь 129.

Верховная Рада
Верховная Рада. Фото — delo.ua

Об этом пишет «НБН«.

Свой голос «за» проект постановления о сокращении количества районов отдали 238 народных избранников.

В документе указано что ликвидация старых и создание новых районов отвечает европейским стандартам и поможет обосновать территориальные основания для деятельности исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Теперь в областях будет такое число районов:

  • АР Крым — 10 районов
  • Винницкая область — 5 районов
  • Волынская область — 4 района
  • Днепропетровская область — 6 районов
  • Донецкая область — 8 районов
  • Житомирская область — 4 района
  • Закарпатская область — 5 районов
  • Запорожская область — 5 районов
  • Ивано-Франковская область — 5 районов
  • Киевская область — 6 районов
  • Кировоградская область — 4 района
  • Луганская область — 8 районов
  • Львовская область — 7 районов
  • Николаевская область — 4 района
  • Одесская область — 6 районов
  • Полтавская область — 4 района
  • Ровенская область — 4 района
  • Сумская область — 5 районов
  • Тернопольская область — 3 района
  • Харьковская область — 7 районов
  • Херсонская область — 3 района
  • Хмельницкая область — 5 районов
  • Черкасская область — 4 района
  • Черновицкая область — 3 района
  • Черниговская область — 4 района

Напомним, ранее мы писали, что ВР планирует реформировать систему донорства крови в Украине.


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