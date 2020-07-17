Депутаты проголосовали за сокращение районов в Украине: теперь их будет 129

В пятницу, 17 июля, народные избранники проголосовали за сокращение районов в Украине. Теперь, вместо 490 районов будет лишь 129.

Об этом пишет «НБН«.

Свой голос «за» проект постановления о сокращении количества районов отдали 238 народных избранников.

В документе указано что ликвидация старых и создание новых районов отвечает европейским стандартам и поможет обосновать территориальные основания для деятельности исполнительной власти и органов местного самоуправления.

Теперь в областях будет такое число районов:

АР Крым — 10 районов

Винницкая область — 5 районов

Волынская область — 4 района

Днепропетровская область — 6 районов

Донецкая область — 8 районов

Житомирская область — 4 района

Закарпатская область — 5 районов

Запорожская область — 5 районов

Ивано-Франковская область — 5 районов

Киевская область — 6 районов

Кировоградская область — 4 района

Луганская область — 8 районов

Львовская область — 7 районов

Николаевская область — 4 района

Одесская область — 6 районов

Полтавская область — 4 района

Ровенская область — 4 района

Сумская область — 5 районов

Тернопольская область — 3 района

Харьковская область — 7 районов

Херсонская область — 3 района

Хмельницкая область — 5 районов

Черкасская область — 4 района

Черновицкая область — 3 района

Черниговская область — 4 района

Напомним, ранее мы писали, что ВР планирует реформировать систему донорства крови в Украине.