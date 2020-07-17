Депутаты проголосовали за сокращение районов в Украине: теперь их будет 129
В пятницу, 17 июля, народные избранники проголосовали за сокращение районов в Украине. Теперь, вместо 490 районов будет лишь 129.
Об этом пишет «НБН«.
Свой голос «за» проект постановления о сокращении количества районов отдали 238 народных избранников.
В документе указано что ликвидация старых и создание новых районов отвечает европейским стандартам и поможет обосновать территориальные основания для деятельности исполнительной власти и органов местного самоуправления.
Теперь в областях будет такое число районов:
- АР Крым — 10 районов
- Винницкая область — 5 районов
- Волынская область — 4 района
- Днепропетровская область — 6 районов
- Донецкая область — 8 районов
- Житомирская область — 4 района
- Закарпатская область — 5 районов
- Запорожская область — 5 районов
- Ивано-Франковская область — 5 районов
- Киевская область — 6 районов
- Кировоградская область — 4 района
- Луганская область — 8 районов
- Львовская область — 7 районов
- Николаевская область — 4 района
- Одесская область — 6 районов
- Полтавская область — 4 района
- Ровенская область — 4 района
- Сумская область — 5 районов
- Тернопольская область — 3 района
- Харьковская область — 7 районов
- Херсонская область — 3 района
- Хмельницкая область — 5 районов
- Черкасская область — 4 района
- Черновицкая область — 3 района
- Черниговская область — 4 района
Напомним, ранее мы писали, что ВР планирует реформировать систему донорства крови в Украине.
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