Ливни, град и шквалы: кому не повезет с погодой на выходных

О прогнозе погоды в Украине на выходные 18 и 19 июля рассказала синоптик Наталья Диденко.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на glavred.info.

По ее словам в ближайшие выходные 18 и 19 июля следует ожидать дождливую погоду на всей территории западной части Украины. При этом, дожди могут переходить в ливни с градом и шквалами.

Кроме этих регионов, локальные дожди в эти дни могут пройти в Житомирской, Винницкой, Киевской областях. На остальной территории Украины в субботу-воскресенье будет преобладать сухая погода.

Ветер ожидается восточный, несильный или умеренный.

Температура воздуха обещает быть комфортной. Днем столбики термометров поднимутся до +25… +29 градусов, на юге — до +29… +32 градусов, в западных областях дожди понизят температуру воздуха на 2-4 градуса.

В Киеве в субботу и воскресенье будет солнечно. Температура воздуха будет находиться в пределах +27… +28 градусов. Все же не исключаются небольшие дожди, которые могут пройти в отдельных районах столицы во второй половине дня.

Ранее сообщалось о погоде на 17 июля.