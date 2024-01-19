О том, что помимо всего указанного, в доминирующей части областей ожидаются относительно умеренные морозы, которые придут в темное время суток, пишет «НБН», ссылаясь на климатическую карту тематического портала Sinoptik.ua.

В соответствии с данными синоптиков, завтрашний день, 20-е января, будет отличаться облачностью, с некоторыми прояснениями. Однако, в Ровенской и Волынской областях возможен снег, а в юго-восточных и восточных регионах — идентичные осадки с дождем. Кроме того, несущественный мокрый снег ожидается на юге страны.

Температурные показатели субботы:

днем на востоке от +1…+3 градусов по Цельсию (до −3 градусов по Цельсию ночью);

на западе — днем в пределах 0 градусов по Цельсию (до −6 градусов по Цельсию ночью);

на юге, а также на территории Днепропетровщины — днем около 0 градусов по Цельсию (до −3 градусов по Цельсию ночью);

в центральной и северной части — днем от −5 до −2 градусов по Цельсию (ночью — от −8 до −7 градусов по Цельсию).

К концу недели, то есть в воскресенье, 21-го января, температура почти не изменится:

в южной и западной части в светлое время суток ожидается не более 0 градусов по Цельсию (после заката — до −7…-3 градусов по Цельсию);

в восточных областях — днем от −4…-2 градусов по Цельсию (с ночи — до −6 градусов по Цельсию);

на севере и в центре — днем довольно слабые морозы от −5…-3 градусов по Цельсию (ночью — от −9 до −6 градусов по Цельсию, и лишь на Житомирщине, Киевщине, Одесчине, Сумщине и Винниччине — от −13 до −10 градусов по Цельсию).

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