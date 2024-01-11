О том, как текущие метеоусловия, вероятно, отразятся на фронтовой обстановке в Украине, пишет «НБН», ссылаясь на аналитическую информацию, размещенную в официальном X-аккаунте Министерства обороны Великобритании.

В военной разведке Британии напомнили — на данном этапе войны в нашей стране фиксируется резкое похолодание, и только на протяжении следующей недели, температурные показатели, возможно, поднимутся выше 0 градусов по Цельсию. Впрочем, вопреки такому «потеплению», почвенный слой останется промерзшим некоторое время.

Однако, по мере последующего промерзания почвы, факторы, способствующие перемещению по пересеченной местности, почти наверняка улучшатся, — к концу января и началу февраля, и до прихода окончательной оттепели в марте, негативно отразившейся на интенсивность передвижения войск, которая сейчас сохраняется на удовлетворительном уровне.

Помимо всего вышеописанного, к январским морозам по всей Украине, вскоре добавится нарастание снежного покрова, что, судя по всему, станет ограничивающей предпосылкой для маневренности, как пехоты, так и техники.

Ранее мы писали о том, как командующий ВМС Украины объяснял, почему Севастополь крайне важен для российских войск.