Минздрав обновил перечень стран "красной" и "зеленой" зон

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17.07.2020 14:23

Укринформ

Министерство здравоохранения обновило перечень стран "красной" и "зеленой" зон.

Перечень доступен на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно перечню, в "зеленой" зоне находятся такие европейские страны, как Албания, Болгария, Чехия, Сербия, Хорватия, Польша, Греция, Венгрия, Латвия, Австрия и другие

Также в "зеленой зоне" — популярные туристические направления Турция и Египет.

Для лиц, прибывающих из этих стран, не обязательно прохождение 14-дневной обсервации.

Для лиц, прибывающих из стран "красной" зоны, обязательна 14-дневная обсервация или самоизоляция и регистрация в приложении "Дій вдома".

По желанию, лицо может прекратить режим самоизоляции, сделав ПЦР-тест на выявление COVID-19 и получив отрицательный результат.

Перечень лабораторий, имеющих право передавать результаты тестирования на COVID-19 методом ПЦР для прекращения самоизоляции через приложение «Дій вдома» доступен на сайте Центра общественного здоровья.

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Как сообщал Укринформ, Кабинет министров установил показатель в 55 больных COVID-19 на 100 тыс. населения, по которым определяются страны "красной" и "зеленой" зоны.

По материалам: ukrinform.ru