Минздрав разрабатывает стандарты оказания медпомощи, которые оплатит государство

17.07.2020 16:11

Укринформ

Министерство здравоохранения разрабатывает стандарты предоставления медицинской помощи, которые будут оплачиваться государством, все что выходит за рамки этого стандарта — финансируется по принципу совместной оплаты.

Об этом министр здравоохранения Максим Степанов сказал в интервью РБК-Украина.

“Мы активно считаем наши тарифы на предоставление медицинской помощи, мы идем к стандартизации медицинской помощи, чтобы были критерии качества. Если государство платит, мы должны понимать, за что. Параллельно мы понимаем, что нужна сооплата или доплата, которая будет четко определена, за какие именно услуги она необходима. За экстренную медицинскую помощь не может быть никакой доплаты. За оказание ургентной медицинской помощи не может быть никакой доплаты. Нам нужно определить стандарт предоставления медицинской помощи, которая гарантируется государством. Все что дальше – нужно доплатить”, — сказал Степанов

Он отметил что существует несколько вариантов каким образом должна быть внедрена сооплата за медицинские услуги. Один из них — развитие элементов страховой медицины.

Степанов отметил, что в тариф медицинской услуги, которую оплачивает государство, должны быть включены не только стоимость лекарств и зарплата врача, но и тариф на коммунальные услуги.

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По его мнению, также необходимо использовать государственно-частное партнерство для обновления инфраструктуры медицинской системы, в частности, создать условия для строительства клиник, например льготы по налогообложению и кредитованию.

Сейчас, по словам министров, Украина тратит на медицину 3% ВВП, в то время как Франция — 9,6%, Великобритания — 6,7%, США — 14%

По материалам: ukrinform.ru