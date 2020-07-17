Некоторые психбольницы профинансированы с дефицитом в 70-75% – Степанов

17.07.2020 16:11

Укринформ

В Украине есть психиатрические больницы, у которых дефицит финансирования достигает 70-75% по сравнению с прошлогодними показателями.

Об этом на брифинге в Житомире рассказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"Если мы говорим о противотуберкулезной и психиатрической службе, то она получила мощный удар от этого эксперимента, который провели (медреформа — ред.). У нас в Украине есть психиатрические больницы, у которых уровень дефицита финансирования составляет до 70-75% по сравнению с прошлым годом. Тоже самое происходит с туберкулезной службы. Я не знаю, что решали люди, которые вводили такой механизм", — отметил министр.

Он подчеркнул, что до конца этого года такие заведения с дефицитом дофинансируют из государственного бюджета, а с 2021 года противотуберкулезная и психиатрическая службы будут финансирования по отдельной программе с четким алгоритмом их реформирования.

"У нас сегодня около 22 тысяч человек, больных хроническими психическими заболеваниями, находятся в психиатрических больницах. Очень часто это люди, которые потеряли социальные связи. Мы не можем себе позволить выкинуть этих людей на улицу, потому что государство недофинансировало (больницы — ред.) У нас 332 больницы, получившие финансирование с критическим дефицитом по сравнению с прошлым годом", — добавил Степанов.

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Как сообщал Укринформ, второй этап медицинской реформы, стартовавший 1 апреля, предусматривает, что учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную и высокоспециализированную медицинскую помощь, будут получать деньги по договору с НСЗУ.

В то же время Президент Владимир Зеленский заявил, что не может допустить второго этапа медреформы в ее нынешнем виде, поскольку из-за нового механизма финансирования могут быть уволены около 50 тысяч медиков и закрыты более 300 больниц.

Зеленский призвал министра здравоохранения, председателя профильного комитета Верховной Рады и главного санитарного врача срочно предложить пути решения этих вопросов.

Глава Минздрава Степанов впоследствии заявил, что в Украине проведут изменения в финансировании медицинской отрасли. По его словам, министерство планирует оставить финансирование больниц на уровне 2019 года, при этом главным закупщиком медицинских услуг остается НСЗУ.

По материалам: ukrinform.ru