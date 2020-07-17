Правила приобретения оружия оспаривают в Окружном админсуде

17.07.2020 17:08

Укринформ

В Окружной административный суд города Киева поступил иск гражданина США к МВД относительно обжалования отдельных положений порядка приобретения оружия.

Об этом сообщает пресс-служба ОАСК.

«Истец просит суд обязать МВД в течение месяца включить паспортный документ иностранца в перечень документов, необходимых для получения в органах полиции разрешения на приобретение охотничьего огнестрельного нарезного, гладкоствольного оружия, пневматического оружия, холодного и охолощенного оружия», — говорится в сообщении.

Среди других требований иска — признать противоправными и недействительными положения 7.3 и 12.2 Инструкции о порядке изготовления, приобретения, хранения, учета, перевозки и использования огнестрельного, пневматического, холодного и охолощенного оружия, устройств отечественного производства для отстрела патронов, снаряженных резиновыми либо аналогичными по своим свойствам метательными снарядами несмертельного действия, и патронов к ним, а также боеприпасов к оружию, основных частей оружия и взрывчатых материалов. Отмечается, что эта инструкция утверждена приказом МВД от 21.08.1998г. №622.

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Уточняется, что по мнению истца, оспариваемые им положения являются дискриминационными и устанавливают ограничения для иностранцев в получении такого разрешения.

Суд в настоящее время решает вопрос открытия производства по админделу.

По материалам: ukrinform.ru