Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Общество
Таисия Слепцова0
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Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Фото

17.07.2020 13:36

Укринформ

Реконструкция здания Отраслевого государственного архива Украинского института национальной памяти продлится два-три года, после завершения он станет крупнейшим среди подобных архивов на постсоветском пространстве.

Об этом рассказал министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко во время презентации проекта реконструкции, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы фактически даем отсчет времени, когда начинает строиться государственный архив репрессивных органов с 1917 года по 1991 год. Это будет один из крупнейших архивов на постсоветском пространстве”, — сказал министр, добавив, что подобные архивы есть также в Германии и Польше.

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Презентация проекта реконструкции здания Архива национальной памяти в Киеве / Фото: Геннадий Минченко, Укринформ

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

Ткаченко анонсировал крупнейший на постсоветском пространстве архив репрессивных органов СССР

По его словам, проект реконструкции здания под архив национальной памяти рассчитан на два-три года, и в этом году удалось найти возможность выделения части средств для начала работ.

Министр отметил, что после реконструкции в одном здании будут собраны дела из всех архивов советских силовых ведомств, будет открыта настоящая исследовательская институция.

“Он (проект — ред.) является символом того, что мы должны помнить свою историю во всех ее проявлениях — в хороших и не очень, для того, чтобы мы имели возможность строить свое будущее, опираясь на то, что мы реально знаем”, — подчеркнул Ткаченко.

В свою очередь председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович подчеркнул, что создание такого архива важно не только для возобновления исторической справедливости, а также для доступа к правде, к правам человека.

Он рассказал, что сейчас в Украине есть национальная и областные комиссии по реабилитации, которые сейчас все перегружены запросами людей, а архив нацпамяти станет тем местом, где будут собраны все дела советских репрессивных органов.

“Отраслевой государственный архив Украинского института национальной памяти — это будет точка, место, где будут все архивы со всей страны собраны, исследованы, оцифрованы. В мировоззренческом смысле это будет огромный флагман доступа к правде, к почти столетию репрессий, которые были совершены на нашей территории”, — отметил Дробович.

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В то же время директор Архива национальной памяти Игорь Кулик уточнил, что общая стоимость реконструкции здания, которая должна продолжаться несколько лет, составляет 680 млн гривень, из них 400 млн гривень — строительные работы, 250 млн гривень — на оборудование.

Он также объяснил, что в целом в архив планируют собрать четыре миллиона дел служб советской милиции, прокуратуры, судов, НКВД, КГБ, министерства обороны, пограничников.

Кулик добавил, что здание архива находится на территории банкнотно-монетного двора НБУ, но строилось для завода “Алмаз” и было сдано в эксплуатацию в 1990 году.

По материалам: ukrinform.ru


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