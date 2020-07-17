В НСЗУ сказали, где можно получить медпомощь при сердечно-сосудистых заболеваниях

17.07.2020 06:36

Укринформ

Лечение сердечно-сосудистых заболеваний по Программе медицинских гарантий можно получить в 257 медучреждениях, которые заключили контракты с Национальной службой здоровья (НСЗУ).

Об этом в Facebook сообщает Нацслужба здоровья.

"НСЗУ законтрактовала 192 медучреждения на оказание помощи пациентам при остром мозговом инсульте и 65 учреждений — на оказание помощи при остром инфаркте миокарда. На сегодня НСЗУ выплатила им за оказание помощи пациентам 340 млн грн", — говорится в сообщении.

Пациент, который хочет получить такое лечение или медицинскую услугу с целью профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, должен обратиться за помощью к врачу, с которым заключил декларацию.

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Среди услуг, оказываемых врачами первичного звена, является измерение артериального давления, оценка общего сердечно-сосудистого риска по шкале SCORE, электрокардиограмма для пациента, анализ крови на общий холестерин, быстрый тест на тропонин.

При необходимости врач выпишет направление на консультацию к узкому специалисту, например, к кардиологу, или на проведение дополнительных исследований и анализов, в частности на ультразвуковое исследование сердца. С электронным направлением врача получение этих услуг для пациента является бесплатным.

Также врач может выписать рецепт на лекарства от сердечно-сосудистых заболеваний, которые входят в программу "Доступные лекарства". На сегодня в ней 187 лекарств от этих заболеваний. Препараты пациент получает в аптеке бесплатно или с незначительной доплатой.

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Если же произошел инфаркт или инсульт, бригада "скорой" доставляет пациента в больницу, где по Программе медгарантий обеспечивается предоставление бесплатно следующих услуг: диагностика (КТ, МРТ, ангиография, экстренные лабораторные исследования); проведение тромболитической терапии, стентирование; круглосуточный мониторинг состояния пациента в реанимации; медицинская реабилитация в остром периоде; лекарственные средства из Национального перечня; лекарства и медицинские средства, которые закупаются централизованно (например, стенты), питание в стационаре.

По материалам: ukrinform.ru