В Украине стали по-новому выдавать права и принимать водительские экзамены

17.07.2020 13:47

Укринформ

Подтвердить навыки управления транспортными средствами теперь стало проще, ведь перечень необходимых для этого документов был расширен.

Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД.

«Отныне подтвердить навыки управления стало проще», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 июля вступил в силу приказ МВД от 22 мая 2020 года № 408, который утверждает сразу две новые инструкции: «О порядке приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами и выдачи удостоверений водителя», которая совершенствует процедуры выдачи удостоверения водителя, а также более подробно регламентирует их проведение, и «Об использовании технических средств контроля во время сдачи экзаменов (в том числе фото — и видеотехники), сохранение полученной с их помощью информации и доступ к ней», которая регламентирует порядок применения технических записей контроля.

В частности, одним из нововведений является то, что при получении категорий ВЕ, С1Е, СЕ, D1E и DE можно подтвердить наличие навыков управления транспортными средствами любой из категорий В, С1, С, D1 и D. Кроме того, увеличивается максимально допустимый перерыв в навыках управления — до трех месяцев.

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Также отныне можно подтвердить навыки управления транспортным средством документом на право собственности транспортного средства другого супруга, и документами, подтверждающими заем, аренду, лизинг, либо временным регистрационным талоном.

«В случае открытия двух и более категорий теоретический экзамен сдается один раз по экзаменационным билетам высшей категории. Экзамен прекращается, если лицо пользуется дополнительными электронными приборами или материалами, подсказками и т. п», — отмечается в сообщении.

Уточняется, что продолжительность каждого этапа проведения практического экзамена: на площадке — не менее 10 мин, на дороге — не менее 20 мин, а в целом — не более часа. Также возможно отклонение от маршрута проведения практического экзамена, если на нем дальнейшее движение невозможно (транспортный затор, дорожные работы, ДТП и др).

«Фото-, видеофиксация происходит с амого начала каждого экзамена и ведется непрерывно до его завершения. Результаты экзаменов в течение десяти рабочих дней можно обжаловать», — отмечается в сообщении.

Также установлены основания для аннулирования водительского удостоверения (в случае лишения права управления полученного впервые, предоставления фиктивных документов и т. п.).

В то же время возможно исключение имеющейся категории, если медсправкой она не подтверждена, и восстановления ее в случае предоставления новой медсправки, если пригодность к управлению восстановлена.

По материалам: ukrinform.ru