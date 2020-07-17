В Украине за сутки зарегистрировали 809 случаев коронавируса

17.07.2020 08:54

Укринформ

По состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждено 57 264 случая COVID-19, за сутки — 809 новых.

Об этом на брифинге 17 июля сказал министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент Укринформа.

"За сутки заболели 809 человек. Всего за всё время пандемии заболели 57 264 человека, из них 4 068 детей и 7 723 медработника", — сказал Степанов.

За сутки госпитализировано 211 человек, зафиксировано 11 летальных исходов. Выздоровели 838 человек.

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Всего за всё время пандемии на территории Украины зафиксировано 1 456 летальных исходов, выздоровели 29 769 человек.

Больше всего заболевших COVID-19 за прошедшие сутки зарегистрировано во Львовской области — 132, Ривненской области — 88, Ивано-Франковской области — 67 и в г.Киеве — 76.

По материалам: ukrinform.ru