Уже известны победители журналистского конкурса «Честь профессии-2019»
Уже известны победители журналистского конкурса "Честь профессии-2019"
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17.07.2020 04:27
Укринформ
Журналистский конкурс "Честь профессии" объявил победителей за 2019 год.
Награждение победителей происходило вечером 16 июля онлайн.
Полный перечень победителей:
Лучшее интервью — Ольга Мальчевская, Татьяна Януцевич, «BBC News Украина», «Настоящая Людмила Игнатенко: первое интервью после выхода "Чернобыля"».
Лучшее новостное освещение резонансного события — Елена Ремовская, Юлия Стець, «Крым. Реалии», «День массовых обысков и задержаний в Крыму».
Лучшее новостное освещение резонансного события в локальном медиа — Татьяна Скиба, TV-4 (Тернополь), «Жена священника из Тернопольщины обвиняет его в домашнем насилии».
Лучшая публицистика — Богдан Кутепов, hromadske, «Хроники аннексии».
Лучшая публицистика в локальном медиа — Надежда Задорожная, спецпроект «Вернуть Донбасс: Краматорск», «UA: Донбасс».
Лучшее расследование — Леся Иванова, «Наши деньги», «Армия. Друзья. Бабки».
Лучшее расследования в локальном медиа — Анна Калаур и Виктория Журавель, Агентство журналистских расследований «Четвертая власть», «Продажный эфир: меню ривненских телеканалов», «Бумага все стерпит: сколько стоит кандидату обмануть читателей ривненских газет», «Продажные статьи: сколько кандидату стоит скрытая реклама на ривненских сайтах».
Лучшая аналитика — Ирина Лопатина, «Радио НВ», «Война, которая насилует».
Лучшая аналитика в локальном медиа — Мария Реверте, «Наши деньги. Львов», «Все пошло не по плану»
Лучший репортаж — Елена Струк, Reporters, «Понять майя».
Лучший репортаж в локальном медиа — Елена Ливицкая, канал «Первый» (Луцк), «Драма промзоны. Истории из луцкого ангара, в котором поселился… театр».
Конструктивная журналистика — Юлиана Скибицкая, «Бабель», «Если в селе нет воды и все завалено мусором, то зачем тогда церковь?» Как священник сделал вымирающую деревню успешной».
Спецприз за лучший аудиоматериал — Ирина Лопатина, «Радио НВ», «Война, которая насилует».
Специприз «Надежда журналистики» — Анастасия Иванцив, Lb.ua, «Я убью твоего сына и потом посмотрим, сможешь ли ты дышать»
Напомним: организатор конкурса "Честь Профессии" – Национальная ассоциация медиа. Конкурс стал возможным благодаря финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленной через проект "Медийная программа в Украине", который выполняется международной организацией Internews.
По материалам: ukrinform.ru