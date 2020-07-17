Уже известны победители журналистского конкурса "Честь профессии-2019"

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17.07.2020 04:27

Укринформ

Журналистский конкурс "Честь профессии" объявил победителей за 2019 год.

Награждение победителей происходило вечером 16 июля онлайн.

Полный перечень победителей:

Лучшее интервью — Ольга Мальчевская, Татьяна Януцевич, «BBC News Украина», «Настоящая Людмила Игнатенко: первое интервью после выхода "Чернобыля"».

Лучшее новостное освещение резонансного события — Елена Ремовская, Юлия Стець, «Крым. Реалии», «День массовых обысков и задержаний в Крыму».

Лучшее новостное освещение резонансного события в локальном медиа — Татьяна Скиба, TV-4 (Тернополь), «Жена священника из Тернопольщины обвиняет его в домашнем насилии».

Лучшая публицистика — Богдан Кутепов, hromadske, «Хроники аннексии».

Лучшая публицистика в локальном медиа — Надежда Задорожная, спецпроект «Вернуть Донбасс: Краматорск», «UA: Донбасс».

Лучшее расследование — Леся Иванова, «Наши деньги», «Армия. Друзья. Бабки».

Лучшее расследования в локальном медиа — Анна Калаур и Виктория Журавель, Агентство журналистских расследований «Четвертая власть», «Продажный эфир: меню ривненских телеканалов», «Бумага все стерпит: сколько стоит кандидату обмануть читателей ривненских газет», «Продажные статьи: сколько кандидату стоит скрытая реклама на ривненских сайтах».

Лучшая аналитика — Ирина Лопатина, «Радио НВ», «Война, которая насилует».

Лучшая аналитика в локальном медиа — Мария Реверте, «Наши деньги. Львов», «Все пошло не по плану»

Лучший репортаж — Елена Струк, Reporters, «Понять майя».

Лучший репортаж в локальном медиа — Елена Ливицкая, канал «Первый» (Луцк), «Драма промзоны. Истории из луцкого ангара, в котором поселился… театр».

Конструктивная журналистика — Юлиана Скибицкая, «Бабель», «Если в селе нет воды и все завалено мусором, то зачем тогда церковь?» Как священник сделал вымирающую деревню успешной».

Спецприз за лучший аудиоматериал — Ирина Лопатина, «Радио НВ», «Война, которая насилует».

Специприз «Надежда журналистики» — Анастасия Иванцив, Lb.ua, «Я убью твоего сына и потом посмотрим, сможешь ли ты дышать»

Напомним: организатор конкурса "Честь Профессии" – Национальная ассоциация медиа. Конкурс стал возможным благодаря финансовой поддержке Агентства США по международному развитию (USAID), предоставленной через проект "Медийная программа в Украине", который выполняется международной организацией Internews.

По материалам: ukrinform.ru