Автофиксация на дорогах снизила превышение скорости в 5 раз – Геращенко

17.07.2020 23:27

Укринформ

Запуск системы автоматической фото — и видео фиксации на дорогах позволило добиться уменьшения количества превышений скорости гражданами в 5 раз.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"Мы запустили наконец систему фиксации превышения скорости. 1 июня она заработала, и в первый день 50 камерами были зафиксированы 60 тысяч превышений скорости. В местах установки камер за сутки было зафиксировано 60 тысяч превышений скорости. А после того, как граждане узнали, что за это придется нести ответственность, платить штраф – он небольшой, — но мы уже достигли того, что сейчас превышают в 5 раз меньше, — мы получаем сейчас 9-10 тысяч превышений скорости", — сказал Геращенко.

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Заместитель министра подчеркнул, что в планах правоохранителей — установка тысячи таких камер по территории Украины, и уже сейчас закупается 300 камер.

"И когда мы покроем территорию Украины, все аварийно опасные участки камерами, которые будут фиксировать превышение скорости, проезд на красный свет, и тому подобное – мы ожидаем значительного снижения на 30 процентов смертности. За прошлый год погибли 3454 человека", — уточнил заместитель министра.

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Он также отметил, что есть ряд моментов, в которых правоохранителям нужна помощь народных депутатов.

"Первое: повысить штрафы для ненормальных, которые гоняют с (большой – ред.) скоростью (на дорогах – ред.). И также нам нужна помощь, чтобы была уголовная ответственность за то, что повторно садятся за руль нетрезвыми. И нам нужна возможность внезапно проверять пьяных водителей, как это есть в европейских странах, и мы готовы пользоваться этим правом под контролем общества, под контролем парламента и делать так, чтобы водители боялись садиться за руль нетрезвыми", — отметил Геращенко.

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Как сообщалось, после официального запуска системы автоматической фото — видеофиксации дорожного движения 1 июня 2020 года информация о время, место правонарушения, повышенную скорость, а также номерные знаки автомобиля передается в центр автоматизированной обработки данных патрульной полиции.

Центр проверяет ее на предмет достоверности, сверяя с данными реестров МВД Украины – модель, марку автомобиля, номерные знаки, нахождения в розыске и тому подобное. После этого формируется постановление, на которую налагается электронная подпись.

Сейчас система обнаруживает лишь один вид нарушений – превышение скорости. В дальнейшем, с помощью камер будут фиксировать проезд на красный свет светофора, выезд на встречную полосу, движение по полосе для общественного транспорта, а также другие нарушения.

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Первые камеры установили в Киеве и Киевской области, но постепенно они появятся по всей Украине.

Заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Гончаров раньше проинформировал, что МВД Украины запустило мобильное приложение, которое позволяет гражданам проверить наличие штрафов за нарушение ПДД.

По материалам: ukrinform.ru