Дела Майдана: ГБР объявило подозрение следователю Нацполиции

18.07.2020 20:06

Укринформ

ГБР сообщило о подозрении старшему следователю СУ ГУ Нацполиции в Киевской области, который на момент совершения преступления занимал должность следователя Святошинского РУ ГУ МВД Украины.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, по согласованию с Офисом генерального прокурора, 17 июля 2020 года сообщили о подозрении старшему следователю СУ ГУ Нацполиции в Киевской области, который на момент совершения преступления занимал должность следователя Святошинского РУ ГУ МВД Украины в г. Киеве", — говорится в сообщении.

По данным досудебного расследования, 18 февраля 2014 года подозреваемый правоохранитель, при отсутствии каких-либо доказательств совершил служебный подлог и незаконно задержал участника акций протеста за совершение якобы им массовых беспорядков в центральной части Киева.

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Таким образом, следователь Нацполиции подозревается в совершении ряда преступлений, а именно:

незаконном препятствовании организации и проведению собраний, совершенном должностным лицом (ч. 2 ст. 28, ст. 340 Уголовного кодекса Украины);

составлении, выдаче должностным лицом заведомо неправдивых официальных документов, внесении в официальные документы заведомо неправдивых сведений (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины);

превышении власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 365 Уголовного кодекса Украины);

заведомо незаконном задержании, совершенном в других личных интересах и по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 371 Уголовного кодекса Украины).

Решается вопрос о вручении подозреваемому ходатайств о применении меры пресечения и отстранении от должности.

По материалам: ukrinform.ru