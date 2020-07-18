Хода ветеранов ко Дню Независимости: идею поддержал совет при Президенте

18.07.2020 16:27

Укринформ

Консультативный совет по делам ветеранов при Президенте Украины на своем заседании поддержал инициативу ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции.

Об этом 18 июля сообщает официальный сайт Президента.

Как отмечается в сообщении, Консультативный совет по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины при Президенте Украины провел заседание, на котором были обсуждены текущие вопросы деятельности совета, а также законодательные предложения по обеспечению социальной защиты ветеранов войны и членов семей погибших.

"Единогласным решением участники заседания поддержали инициативу ряда ветеранских общественных организаций о проведении ко Дню Независимости Украины Шествия ветеранов как неполитической и объединительной акции, которая продемонстрирует силу и единство защитников нашей страны", — говорится в сообщении.

Как отмечается, также глава Консультативного совета Сергей Куницын проинформировал участников заседания о мероприятиях, запланированных ко Дню памяти защитников Украины 29 августа. В частности, в этот день планируется провести общегосударственную минуту молчания. Возле Михайловского Златоверхого собора состоится панихида в память о погибших защитниках Украины с участием родственников погибших героев, одновременно подобные мероприятия пройдут в городах и селах Украины.

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Во время заседания Куницын подчеркнул важность встреч Президента с представителями ветеранской общественности регионов, как это произошло в Одесской области и на Волыни. Такая прямая коммуникация оказалась эффективной для определения перечня самых болезненных вопросов, которые волнуют ветеранов войны в разных уголках Украины. Единогласным решением участники заседания поручили руководству Консультативного совета определить и утвердить очередность участия членов совета в дальнейших рабочих поездках Президента.

Также была отмечена необходимость создания в каждом регионе консультативных советов по делам ветеранов областного уровня, которые будут заниматься ветеранской проблематикой на местах.

Глава Консультативного совета проинформировал участников собрания о подписании Меморандума о сотрудничестве с Национальным институтом стратегических исследований. "Национальный институт стратегических исследований может быть очень хорошей платформой для нашей работы по многим вопросам, касающимся ветеранского сообщества", — сказал Куницын.

Кроме того, участники заседания утвердили состав постоянных рабочих групп Консультативного совета, которые будут работать по основным направлениям деятельности.

Члены совета заслушали информацию руководителя рабочей группы по юридическому обеспечению Дмитрия Иванова относительно нового законопроекта "О статусе ветеранов и членов семей погибших (умерших) защитников Украины и ветеранов".

Участники заседания поддержали инициативу о создании совместной рабочей группы с Министерством по делам ветеранов для выработки единой позиции по актуализации и совершенствованию законодательной и нормативной базы, обеспечивающей социальные гарантии и права ветеранов войны и членов семей погибших защитников Украины.

С особым вниманием Консультативный совет рассмотрел законопроект "О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины" и вопросы амнистии участников АТО/ООС в 2020 году.

Среди прочего, Консультативный совет принял решение вынести на рассмотрение Президента Украины проект Национальной стратегии физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и членов их семей.

По итогам заседания Консультативного совета по делам ветеранов войны, семей погибших (умерших) защитников Украины были приняты протокольные решения.

Фото: ОП

По материалам: ukrinform.ru