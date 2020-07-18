Из 50 подозреваемых участников перестрелки в Броварах 48 уже под стражей — Геращенко

17.07.2020 22:56

Укринформ

Из 50 подозреваемых в перестрелке в Броварах, которая произошла в конце мая, 48 человек сейчас находятся под стражей.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"У нас по Броварах после этой перестрелки предъявлено подозрение 50 гражданам, и 48 находятся под арестом", — сказал Геращенко.

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Как сообщал Укринформ, утром 29 мая в жилом квартале Броваров на Киевщине произошла стрельба между двумя группировками за перераспределение потока пассажирских перевозок с участием около 100 человек.

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5 июня Министерство внутренних дел Украины аннулировало лицензии четырем охранным фирмам, работники которых принимали участие в перестрелке в Броварах.

По материалам: ukrinform.ru