Ляшко рассказал о новой форме карантина, которая предусматривает разделение на зоны

18.07.2020 00:20

Укринформ

Украина перейдет на новую форму карантина, которая предусматривает введение определенных ограничений в различных регионах страны, в зависимости от уровня заболеваемости на данной территории.

Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” сказал заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает корреспондент Укринформа.

“Мы переходим на совершенно иную систему карантина: зеленую, желтую, оранжевую и красную зоны. Красная — это жесткий карантин, который у нас действовал в конце марта-начале апреля. Зеленая, желтая и оранжевая зоны — более легкие зоны, которые ограничивают определенную деятельность, но не полностью закрывают. То есть там, следуя противоэпидемическим требованиям, будут работать сферы экономики. Сейчас мы делаем индикаторы на уровне области… мы предложили другую модель: если 5 дней подряд будут превышаться индикаторы на уровне области, далее включается зонально по районам или городам областного значения, и это сразу показывает этот район на нашей карте на сайте Кабмина, Минздрава. Если показывает красный, это означает, что рестораны не работают, общественный транспорт не ходит, если желтая — работает все, но например в супермаркеты можно заходить из расчета один человек на 10 кв м., или будет действовать некое ограничение до 23 часов. И это будет удобнее и легче отслеживать и управлять ситуацией”, — рассказал Ляшко.

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Относительно предложений, которые, в том числе звучали от Президента, что карантин надо продлевать на срок не более одного места, Ляшко отметил, что звучало предложение продлить сразу на два месяца.

Одновременно он отметил, что в вопросе ограничительных мер в связи с пандемией COVID-19 не стоит смешивать политику и защиту жизни и здоровья населения.

“Карантин вводится не просто так, карантин вводится для того, чтобы сохранить жизнь и здоровье украинцев. И наши карантинные мероприятия, которые были введены в марте, доказали свою эффективность, они были введены своевременно и правильно. Результат, который мы имеем сейчас, это результат карантинных действий, результат соблюдения карантинных требований, качественное соблюдение карантинных требований первых два месяца”, — сказал Ляшко.

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Напомним: по состоянию на 17 июля в Украине лабораторно подтверждены 57 264 случая COVID-19, за сутки — 809 новых.

По материалам: ukrinform.ru