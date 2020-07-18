Почти 64% людей ошибочно считают, что простуду или грипп лечат антибиотиками — Центр здоровья

18.07.2020 11:17

Укринформ

Почти 64% людей ошибочно считают, что простуду или грипп можно лечить антибиотиками.

Об этом в Facebook сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОС).

"64% людей ошибочно считают, что простуду или грипп можно лечить антибиотиками. Но антимикробные препараты применяют только при бактериальной инфекции", — отмечается в сообщении.

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Чтобы защитить себя от заражения, если вы не вакцинированы или у вас ослаблена иммунная система, в ЦОЗ советуют дезинфицировать царапины и раны, а также следить за хроническими заболеваниями, если они у вас есть. А антибиотики принимайте только по назначению врача.

Если же врач выписал антибиотики, проходите полный курс, даже если стало лучше. Никогда не используйте лекарства, которые остались после курса приема, и не рекомендуйте антибиотики друзьям, родственникам, знакомым и не назначайте им лечение.

А лучше, считают в ЦОЗ, вообще предупредить инфекции — регулярно мыть руки, избегать контакта с больными людьми и вовремя делать прививки.

По материалам: ukrinform.ru