Прогноз погоды на 18 июля 2020 года: на западе Украины мощные ливни в остальных регионах сухо и тепло

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 18 июля погода в Украине тепло и солнечно, за исключением западных областей, где пройдут сильные дожди.

Об этом сообщает НБН со ссылкой на 24tv.ua.

В субботу, 18 июля, в Украине ожидается по-летнему теплая и сухая погода. Однако Западную Украину снова накроют мощные дожди с грозами.

«Дожди могут переходить в ливни, быть с градом и шквалом», – написала Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Температура воздуха в западных регионах Украины будет на уровне +23…+25 градусов. На востоке страны будет теплее — +26…+28 градусов. Осадки не прогнозируются. Ветер будет с востока, несильный или умеренный.

В южных регионах термометры покажут +29…+31 градусов, солнце иногда будет прятаться за облаками. Похожая погода будет и на севере Украины, воздух будет немного прохладнее – +26…+28 градусов.

В Киеве в субботу будет солнечно с красивыми кучевыми облаками и температурой воздуха +26…+28 градусов.

Ранее сообщалось о погоде на 17 июля 2020 года.