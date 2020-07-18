Свидетель на суде заявил, что ФСБ пытала Марченко

Политзаключенные

18.07.2020 08:35

Укринформ

У украинского политзаключенного в России Александра Марченко прошло очередное судебные заседания, на котором был представлен свидетель, заявивший, что его пытали, заставляя «опознать» Марченко по фото.

Об этом корреспонденту Укринформа рассказала супруга политзаключенного Екатерина Марченко.

«Вчера (16 июля — Ред.) у моего супруга было очередное судебное заседание. Вызывали чуть ли не главного «свидетеля», который находился два года под следствием и сейчас уже осуждён. Он на суде заявил, что вообще никогда ничего не слышал об Александре, а тем более не видел. Эфэсбэшники его пытали, заставляли опознать по фото моего супруга», — рассказала Марченко.

По ее словам, следующее судебное заседание по «делу Марченко» назначено на 27 августа, так как суд уходит в отпуск.

Адвокат вместе с Александром в суде написали ходатайство на звонок родственникам, передали суду, а суд сказал обращаться за разрешением в СИЗО.

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«На доводы адвоката, что такие вопросы решает суд, Судья ответил, что «раз вы нас ведёте по длинному пути с вызовом всех якобы «свидетелей», то и мы будем делать также»», — подчеркнула супруга политзаключенного.

При этом она в очередной раз отметила, что за полтора года нахождения ее супруга под арестом не было «ни свидания, ни звонка», что является нарушением прав Марченко. Также периодически происходит «блокада писем».

«И по поводу медицинского обследования, так никто и не приезжал, хотя украинский омбудсмен Людмила Денисова направила запрос своей российской коллеге Татьяне Москальковой», — резюмирует Екатерина Марченко.

Как сообщалось, 17 декабря 2018 года украинца Александра Марченко задержало «МГБ ДНР». После двух месяцев пребывания в изоляторе «МГБ ДНР», Марченко доставили на границу Украины и РФ и передали представителям ФСБ России. Еще почти два с половиной месяца его удерживали с помощью административных арестов в депортационном центре Краснодарского края.

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Уголовное дело против Марченко возбуждено только 30 апреля 2019 года. После этого его поместили в следственный изолятор, обвинив в приготовлении к приобретению и незаконному перемещению из территории России продукции военного назначения (ч. 1 ст. 30 УК, ч. 1 ст. 226.1 УК) и шпионаже (ст. 276 УК РФ).

Как объясняют близкие Марченко, в 2014 году он отвез свою машину на СТО в Донецке. Из-за начала российской агрессии и войны не смог забрать транспорт из ремонта. В декабре 2018 года Марченко позвонил знакомый и сказал, что вроде бы человек, незаконно ездивший на его машине, сбежал из Донецка, поэтому есть возможность приехать в город и вернуть машину.

Близкие украинского гражданина утверждают, что показания из него выбивались пытками.

В декабре 2019 года Правозащитный центр «Мемориал» признал украинца Марченко политзаключенным.

В настоящее время Марченко ждет приговора в СИЗО-5 Краснодара. Суд идет в закрытом режиме.

В июне российский суд по надуманным причинам отказал украинскому консулу в доступе к политзаключенному в РФ Марченко.

По материалам: ukrinform.ru