У берегов Нигерии пираты похитили четырех украинских моряков

18.07.2020 16:29

Укринформ

У берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа, в том числе четырех украинских моряков.

Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

Отмечается, что нападение произошло в Гвинейском заливе в 200 милях на юго-запад от берегов Нигерии. Всего на корабле находились 19 членов экипажа.

«Посольства Украины в Нигерии и Великобритании установили связь с судовладельцем, оператором судна и уточняют обстоятельства дела», — отметили в МИД.

Ранее портал Dryad Global сообщал о похищении 15 членов экипажа, предположительно граждан России и Украины.

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Как сообщалось, 22 марта в Гвинейском заливе пираты захватили 7 граждан Украины, членов экипажа MSC TALIA F. Тогда за несколько месяцев всех моряков удалось освободить из плена.

По материалам: ukrinform.ru