За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли более 174 тысяч человек — МВД

17.07.2020 22:35

Укринформ

За 29 лет независимости Украины в ДТП погибли 174 095 человек, а пострадавших – свыше 1 миллиона 264 тысяч.

Об этом в эфире программы «Свобода слова Савика Шустера» сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, сообщает корреспондент Укринформа.

"В этом году перед запуском системы автоматической фиксации я попросил посчитать, сколько украинцев погибло за 29 лет независимости (в ДТП – ред.). Начиная с 1991 года и по март 2019 года, 174 095 человек погибли за 29 лет в ДТП, травмированы были 1 миллион 264 тысячи", — сказал Геращенко.

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Он уточнил, в частности, что в прошлом году было зафиксированы 116 тысяч фактов вождения в нетрезвом состоянии, из них 16 тысяч протоколов патрульной полиции были закрыты судами, поэтому по ним не были наказаны водители из-за затянутых сроков рассмотрения дел в судах.

"Около 1700 дел были закрыты, потому что судьи передавали дела на рассмотрение трудового коллектива", — проинформировал он.

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Как сообщалось, 13 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект №2695 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения".

По материалам: ukrinform.ru