Захват танкера возле Нигерии: в МИД уточнили количество пленных украинцев

18.07.2020 17:50

Укринформ

Количество похищенных граждан Украины с захваченного пиратами танкера Curacao Trader у берегов Нигерии возросло. Стало известно о еще двух украинских моряках, захваченных в плен.

Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

По уточненной информации, с борта танкера пираты похитили шестерых украинских граждан, а не четырех, как информировали ранее.

Читайте также: Возле Нигерии пираты похитили танкер с украинцами на борту — СМИ

Как сообщалось, у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа. Нападение произошло в Гвинейском заливе — в 200 милях к юго-западу от берегов Нигерии. Всего на корабле находились 19 членов экипажа.

По материалам: ukrinform.ru