Захват танкера возле Нигерии: в МИД уточнили количество пленных украинцев
Захват танкера возле Нигерии: в МИД уточнили количество пленных украинцев
18.07.2020 17:50
Укринформ
Количество похищенных граждан Украины с захваченного пиратами танкера Curacao Trader у берегов Нигерии возросло. Стало известно о еще двух украинских моряках, захваченных в плен.
Об этом hromadske сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.
По уточненной информации, с борта танкера пираты похитили шестерых украинских граждан, а не четырех, как информировали ранее.
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Как сообщалось, у берегов Нигерии пираты захватили танкер Curacao Trader и похитили 13 членов экипажа. Нападение произошло в Гвинейском заливе — в 200 милях к юго-западу от берегов Нигерии. Всего на корабле находились 19 членов экипажа.
По материалам: ukrinform.ru