Журналист Юрий Бутусов сообщил, что у него подтвердили коронавирус
Журналист Юрий Бутусов сообщил, что у него подтвердили коронавирус
19.07.2020 16:41
Укринформ
Главный редактор интернет-издания "Цензор" журналист Юрий Бутусов сообщил, что у него лабораторно диагностировали коронавирусную инфекцию.
Об этом Бутусов написал на своей странице в Facebook.
"У меня коронавирус. Только что получил заключение лаборатории "Діла". Считаю необходимым сообщить всем, с кем я был в контакте за последнее время. Симптомы — температура 36,9-37,2 и небольшая ломота в суставах", — отметил журналист.
По его словам, других симптомов — першения, кашля нет, температура не поднимается, ее даже можно не заметить.
"Если бы не эпидемия, я мог бы и не обратить внимание, однако в таком случае лучше не медлить с тестированием. Его делают очень быстро, это не создает больших неудобств", — пишет Бутусов.
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Он говорит, что не знает, где мог подхватить вирус.
Бутусов находится на самоизоляции дома, семья также будет на самоизоляции.
Как сообщалось, по состоянию на утро 19 июля в Украине лабораторно подтверждены 58 842 случая COVID-19, за сутки — 731 новый.
По материалам: ukrinform.ru