Кабмин выделил 103,7 миллиона на дополнительные выплаты интернам

19.07.2020 11:33

Укринформ

Кабинет министров Украины выделил 103,655 млн грн на дополнительные выплаты интернам всех лет обучения.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга в Киеве, сообщает корреспондент Укринформа.

«Решение правительства о выплатах интернам было принято 8 июля. Была добавлена программа о финансировании наших интернов. Если быть точным, 103 миллиона 655 тысяч грн. Эти средства пойдут на оплату труда наших интернов», — сказал Степанов.

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Он добавил, что средства получат как интерны первого года обучения, в том числе интерны, которые сейчас будут поступать в интернатуру в 2020 году, так и интерны 2-3 года обучения.

По материалам: ukrinform.ru